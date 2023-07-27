Матч 1-го тура группового этапа Кубка России между «Краснодаром» и «Спартаком» пройдет в четверг, 27 июля. Игра состоится в Краснодаре, начало — 20:00 (по московскому времени).

Последняя очная встреча команд прошла в апреле 2023 года. Тогда «Спартак» со счетом 4:3 обыграл «Краснодар».

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак». Также следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru и канале «Матч ТВ».

В прошлом розыгрыше Кубка страны быки на стадии группового этапа в своей группе смогли обойти «Локомотив», «Пари НН» и «Химки». «Спартак» также занял первую строчку в турнирной таблице группового турнира.

Последний раз «Краснодар» и «Спартак» встречались в рамках Кубка России в 2011 году. Победу в том матче одержали красно-белые — 2:1.

«Спартак» является рекордсменом турнира: московский клуб 10 раз завоевывал Кубок СССР, и еще 4 раза — Кубок России — всего 14 раз. «Краснодар» дважды играл в решающем матче за трофей, но пока не сумел завоевать его.

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