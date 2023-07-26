Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 20:00

«Краснодар» — «Спартак»: время начала матча и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Краснодар» и «Спартак» 25 июля сыграют в 1-м туре группового этапа Кубка России
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Telegram Дзен

В четверг, 27 июля, пройдет матч 1-го тура группового этапа Кубка России между «Краснодаром» и «Спартаком». Встреча пройдет в Краснодаре, начало — 20:00 (по московскому времени).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак». Также следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru и канале «Матч ТВ».

Кубок России. Группа D
27 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Спартак

Последняя очная встреча команд прошла в апреле 2023 года. Тогда «Спартак» со счетом 4:3 обыграл «Краснодар».

В прошлом розыгрыше Кубка страны быки на стадии группового этапа в своей группе смогли обойти «Локомотив», «Пари НН» и «Химки». «Спартак» также занял первую строчку в турнирной таблице группового турнира.

В сезоне-2022/23 победителем Кубка России стал ЦСКА, который в Суперфинале оказался сильнее «Краснодара».

Кубок России 2023 / 2024: календарь и участники группового турнира пути РПЛ

Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Великобританию могут лишить права на проведение турниров по велогонкам из-за запрета на въезд россиян
День Военно-морского флота отметят 30 июля
ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году
Сбитая электросамокатчиком в Сочи беременная женщина рассказала о ЧП
В нескольких регионах России спрогнозировали сильную жару
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Ярошик — о поражении от ЦСКА: «Футболисты «Оренбурга» показали, что они мужчины»
«Ростов» — «Рубин». Онлайн-трансляция матча Кубка России
«Крылья Советов» — «Балтика»: видео голов
«Балтика» на выезде обыграла «Крылья Советов» в матче FONBET Кубка России
«Факел» — «Сочи»: видео голов матча
«Сочи» в большинстве победил «Факел» в FONBET Кубке России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Крылья Советов» — «Балтика»: гости сравняли счет в матче FONBET Кубка России

«Крылья Советов» — «Балтика»: гости вышли вперед