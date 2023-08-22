FONBET Кубок России: расписание матчей второго раунда пути регионов

Сегодня, 15:45
Время начала матчей — московское.
19:00. «Текстильщик» — «Амкал»
13:00. «Динамо» Барнаул — «Новосибирск»
14:00. «Чертаново» — «Динамо» Киров
14:00. «Химик-Август» — «Зенит» Пенза
14:00. «Иркутск» — «Динамо» Владивосток
16:00. «Легион» — «Победа»
16:00. «Уфа» — «Носта»
16:30. «Динамо» Вологда — «Спартак» Кострома
17:00. «Квант» — «Калуга»
17:00. «Луки-Энергия» — «Волга» Тверь
17:00. «Машук-КМВ» — «Биолог-Новокубанск»
17:00. «Салют» Белгород — «Авангард» Курск
17:00. СКА Ростов-на-Дону — «Чайка»
18:00. «Динамо» Ставрополь — «Спартак» Нальчик
18:00. «Металлург» Липецк — «Форте»
18:00. «Дружба» Майкоп — «Кубань Холдинг»
18:00. «Спартак» Тамбов — «Динамо» Брянск
18:00. «Торпедо» Владимир — «Химик» Дзержинск
18:00. «Университет» — «Волга» Уляновск
19:00. «Динамо» Санкт-Петербург — «Звезда» Санкт-Петербург
19:00. «Муром» — 2DROTS
19:00. «Пересвет» — «Велес»
19:00. «Знамя Труда» — «Зоркий»
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