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Кубок России

Сегодня, 12:36

Кукуян будет работать главным судьей матча «Динамо» с «Зенитом» в Кубке России

Виктория Кравченко
Павел Кукуян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Стали известны арбитры и инспекторы, назначенные на первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встречи пройдут 28 и 29 ноября.

28 ноября (вторник)

«Балтика» — «Локомотив»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Илья Елеференко; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Алексей Резников.

29 ноября (среда)

«Оренбург» — «Спартак»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Арам Петросян, Адлан Хатуев; резервный судья — Артем Чистяков; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Мацюра.

«Динамо» — «Зенит»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР  — Сергей Иванов; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Александр Гвардис.

«Ростов» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Сергей Французов.

Кубок России
Павел Кукуян
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