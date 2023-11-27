Кукуян будет работать главным судьей матча «Динамо» с «Зенитом» в Кубке России

Стали известны арбитры и инспекторы, назначенные на первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встречи пройдут 28 и 29 ноября. 28 ноября (вторник) «Балтика» — «Локомотив»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Илья Елеференко; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Алексей Резников. 29 ноября (среда) «Оренбург» — «Спартак»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Арам Петросян, Адлан Хатуев; резервный судья — Артем Чистяков; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Мацюра. «Динамо» — «Зенит»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Александр Гвардис. «Ростов» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Сергей Французов.