Личка объяснил, почему долго не менял Смолова в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, почему долго оставлял на поле форварда Федора Смолова в матче против «Спартака» (0:2) во второй стадии 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России.

34-летний нападающий вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте.

— Почему так поздно заменили Смолова?

— Во втором тайме мы перешли на схему 3-5-2. Вместе с Тюкавиным он мог создать голевые моменты. Когда у нападающих нет моментов, то им трудно играть. Чтобы нападающий забил, ему нужно дать голевую, этого не было с флагов, это не так хорошо работало.

— Из-за травмы Маслова не масло мысли выпить пораньше Грулева и перейти на навесы?

— Это не мой стиль футбола. Мы могли попробовать за 10-15 минут до конца матча. Но сколько было кроссов за это время? Не помню, что были хорошие навесы. Мяч не долетел до нужного места. Это наша проблема, — сказал Личка.

После поражения от красно-белых «Динамо» вылетело из турнира. «Спартак» вышел в финал пути регионов Кубка России, где встретится с победителем матча «Ростов» — «Балтика».