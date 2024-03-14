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Кубок России

14 марта, 20:11

«Балтика» победила «Локомотив» по пенальти в FONBET Кубке России

Руслан Минаев
«Локомотив» — «Балтика».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Балтика» на выезде по пенальти победила «Локомотив» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1 (7:6 по пен).

В основное время у хозяев гол на 3-й минуте забил Наир Тикнизян. У гостей на 53-й минуте отличился Данила Козлов.

Победу железнодорожникам мог принести Артем Дзюба, но форвард не реализовал пенальти при счете 4:3. Калининградцы победили благодаря точному удару Диего Луны.

Первая игра завершилась вничью — 2:2.

«Балтика» вышла в полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России. Ранее туда отобрались ЦСКА, «Зенит» и «Спартак». «Локомотив» сыграет во втором этапе 1/4 финала Пути регионов.

Жеребьевка этапов Кубка России состоится 15 марта.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
14 мар, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:1
Балтика
Кубок России
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
17
96
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