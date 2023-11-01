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Кубок России

Сегодня, 17:43

«Локомотив» — «Рубин»: составы на матч Кубка России

Виктория Кравченко
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Тренерские штабы «Локомотива» и «Рубина» огласили стартовые составы на матч 6-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча состоится сегодня, 1 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 18.30 мск.

Стартовые составы:

«Локомотив»: Гилерме, Фассон, Кузьмичев, Тикнизян, Самошников, Марадишвили, Миранчук, Куликов, Рыбчинский, Сарвели, Сулейманов.

«Рубин»: Шамов, Рожков, Грицаенко, Ашурматов, Сорокин, Апшацев, Рахмоналиев, Ломовицкий, Ранджелович, Кузнецов, Фамейе.

После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» набрал 10 очков и располагается на первом месте группы B. «Рубин» набрал четыре очка и занимает четвертое место в таблице, потеряв шансы выйти из группы.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».

Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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