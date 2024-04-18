Мацуев считает, что «Спартак» «отскочил» в матче против «Зенита»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал «СЭ» ничью команды с «Зенитом» (0:0) в ответном матче 1/2 финала FONBET Кубка России Пути РПЛ.

«К сожалению, а может быть, к счастью не видел игру, потому что был на сцене. Но по нарезке, которую смотрел в интернете, не увидел ни одного атакующего действия «Спартака». Видел чудо-сейв Максименко и выход на поле Георгия Джикии. Но понятно, что «отскочили». Любой бой с «Зенитом» всегда должен быть боем, как и с ЦСКА», — сказал Мацуев «СЭ».

«Спартак» сыграет во втором этапе 1/2 финала Кубка России Пути регионов против «Динамо».