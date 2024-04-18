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Кубок России

18 апреля, 23:33

Маркао: «Если в чемпионате не получилось, тогда желаю, чтобы «Спартак» завоевал хотя бы Кубок России»

Алина Савинова
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Бывший форвард «Спартака» Маркао вспомнил, как провел свой день рождения в Москве, когда выступал за красно-белых.

Бразилец играл за «Спартак» в период с 2000 по 2001 год, забив 7 голов в 24 матчах. 17 апреля ему исполнился 51 год.

«Хочется в очередной раз передать привет всем болельщикам «Спартака»! Вы навсегда останетесь в моем сердце. В России было довольно холодно, поэтому в бытность футболистом «Спартака» я встретил свой день рождения в ресторане. Мы пошли туда с Робсоном! Не одни, конечно, а с семьями и с нашим другом Александром, было здорово!», — приводит «РБ Спорт» слова Маркао.

Также он пожелал удачи своей бывшей команды в FONBET Кубке России.

«Спартаку» желаю побед, у красно-белых потрясающие фанаты, они этого заслуживают. У команды в этом сезоне остались шансы только на победу в Кубке? Если в чемпионате не получилось, тогда желаю, чтобы «Спартак» завоевал хотя бы этот титул», — добавил экс-игрок красно-белых.

«Спартак» уступил «Зениту» по сумме двух встреч (1:2) в полуфинале Пути РПЛ Кубка России и вылетел в Путь регионов, где в матче второго этапа 1/2 финала сыграет против «Динамо».

 

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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