Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Таблицы
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

29 сентября, 22:39

Каррера: «Эта победа над «Зенитом» показывает, что «Спартак» может бороться за чемпионство!»

Каррера считает, что «Спартак» может бороться за чемпионство после победы над «Зенитом»
Артем Бухаев
Корреспондент
Массимо Каррера.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу красно-белых над «Зенитом» (3:0) в матче группового турнира Кубка России по футболу.

«Я невероятно рад видеть это! Это важная победа, которая показывает, что «Спартак» может бороться за чемпионство!» — сказал Каррера «СЭ».

В составе «Спартака» в матче с «Зенитом» дубль оформил Квинси Промес, еще один гол на счету Александра Соболева.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 26 очками, «Спартак» — 5-й с 19 баллами.

Кубок России. Группа B
29 сент, 20:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:0
Зенит
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
4
10
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
«Зенит» был эмоционально выхолощен». Семак и Абаскаль — о разгромной победе «Спартака»
Соболев после победы над «Зенитом» спросил у фанатов, какие есть дельфинарии в Астрахани
Каманцев ответил на вопрос о готовности «Краснодара» обратиться в органы по матчу с ЦСКА
Каманцев: «После каждого тура публиковать рейтинг судей мы не видим смысла»
Каманцев: «У Заремы Салиховой никогда не было официального статуса в «Спартаке»
Промес — о победе над «Зенитом»: «Очень рад этому результату»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Кубок России, путь РПЛ: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи

«Спартак» впервые обыграл «Зенит» Семака. И сразу крупно