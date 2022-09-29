Каррера: «Эта победа над «Зенитом» показывает, что «Спартак» может бороться за чемпионство!»

Каррера считает, что «Спартак» может бороться за чемпионство после победы над «Зенитом»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу красно-белых над «Зенитом» (3:0) в матче группового турнира Кубка России по футболу.

«Я невероятно рад видеть это! Это важная победа, которая показывает, что «Спартак» может бороться за чемпионство!» — сказал Каррера «СЭ».

В составе «Спартака» в матче с «Зенитом» дубль оформил Квинси Промес, еще один гол на счету Александра Соболева.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 26 очками, «Спартак» — 5-й с 19 баллами.