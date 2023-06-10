Мостовой объяснил, почему считает ЦСКА фаворитом финала FONBET Кубка России

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой объяснил, почему считает ЦСКА фаворитом финала FONBET Кубка России, в котором армейцы встретятся с «Краснодаром».

«Думаю, что шансы 55 на 45. Больше фаворит, конечно, ЦСКА. Красно-синие будут играть дома. Плюс у армейской команды все находятся в полном порядке. Они хорошо выстояли в чемпионате. Все у них здоровы. А у «Краснодара» есть потери в основном составе. Не знаю, выздоровел ли Кордоба. Поэтому шансы 55 на 45, зависит от того, выздоровели ли у краснодарцев футболисты», — приводит Betonmobile слова Мостового.

Финал Кубка России ЦСКА — «Краснодар» состоится в воскресенье, 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». Матч начнется в 17.00 (мск).