Мостовой поделился мнением о предстоящем матче «Зенит» — «Спартак» в Кубке России

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«А что «Спартаку» это дает? Команда же не вылетает, даже если зацепится. Ну, допустим, выиграет сегодня «Зенит» 3:0, ну и что? А выиграет «Спартак» сегодня, ну пошумят, поговорят, но ничего не поменяется. Никто же не вылетит. Я спокойно к этому отношусь», — цитирует Мостового Vprognoze.ru.

Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 17 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени. Первая встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 2:1.