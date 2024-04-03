Мостовой о поражении «Спартака»: «Уровень футболистов «Зенита» — выше»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» победу «Зенита» над красно-белыми (2:1) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России-2023/24.

«Зенит» провел безобразный первый тайм. Это было ожидаемо, когда я увидел стартовый состав питерцев. Было очевидно, что «Спартак» будет выигрывать. То, что мы и видели в первом тайме — безоговорочное преимущество, забитый мяч. Хорошо, что в «Зените» паренек Педро попал в штангу. Но что на 30-й минуте было понятно и мне, и Семаку — что нужно выпускать футболистов, которые могут перевернуть эту игру. Они вышли, и все встало на свои места. Лишний раз говорим, что уровень и класс футболистов, которые играют в «Зените» — выше», — сказал Мостовой «СЭ».

Ответная игра пройдет 17 апреля в Санкт-Петербурге.