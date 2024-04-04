Николаев: «По своему потенциалу Педро намного сильнее Малкома»

4 апреля, 21:43
Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев предположил, почему Сергей Семак выпустил на кубковый матч против «Спартака» полуосновной состав.
«Думаю, после прошлого матча, кода Абаскаль неожиданно начал играть от обороны, Семак решил в этот раз в первом тайме посмотреть, что в этот раз предложит главный тренер «Спартака». Красно-белые пошли вперед, потому что других вариантов против полуосновного состава «Зенита» абсолютно не было. Но ничего особенного спартаковцы не показали», — приводит «РБ Спорт» слова Николаева.
Также он поделился мнением о новичке сине-бело-голубых Педро, который отметился дублем в этой встрече.
«На самом деле, это очень перспективный футболист, уже на сборах было видно, что он сильный, что он может и не боится в своем возрасте принимать решения, идти в обыгрыш. И у него это получается. И чем больше будет получаться, тем больше у него будет уверенности. По потенциалу Педро, я считаю, намного сильнее, чем Малком», — добавил Николаев.
3 апреля «Зенит» в гостях победил «Спартак» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:1). Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 17 апреля.