23 ноября, 14:10
«Оренбург» забил два гола за первые пять минут матча 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России против «Ростова» — 2:0.
На второй минуте защитник ростовчан Виктор Мелехин отправил мяч в свои ворота после подачи в его штрафную, а на пятой минуте форвард оренбуржцев Брайан Мансилья реализовал выход один на один.
«Оренбург» занимает последнее, четвертое, место в группе C с 5 очками. В случае победы команда выйдет на первую строчку с 8 очками, а «Ростов» опустится на четвертую строчку.
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Основные источники исследования