«Оренбург» — «Ростов»: оренбуржцы забили два гола за первые пять минут матча

«Оренбург» забил два гола за первые пять минут матча 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России против «Ростова» — 2:0.

На второй минуте защитник ростовчан Виктор Мелехин отправил мяч в свои ворота после подачи в его штрафную, а на пятой минуте форвард оренбуржцев Брайан Мансилья реализовал выход один на один.

«Оренбург» занимает последнее, четвертое, место в группе C с 5 очками. В случае победы команда выйдет на первую строчку с 8 очками, а «Ростов» опустится на четвертую строчку.