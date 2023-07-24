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Сегодня, 18:30

«Пари НН» — «Динамо»: время начала матча и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Пари НН» и «Динамо» сыграют в 1-м туре группового этапа Кубка России
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
«Пари НН» — «Динамо».
Фото ФК «Динамо»
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Во вторник, 25 июля, в Нижнем Новгороде пройдет матч 1-го тура группового этапа Кубка России между «Пари НН» и «Динамо». Начало — 18:45 (по московскому времени).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию дня Кубка России. Также следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru и канале «Матч ТВ».

Кубок России. Группа D
25 июл, 18:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Динамо

В сезоне-2022/23 победителем Кубка России стал ЦСКА, который в Суперфинале оказался сильнее «Краснодара».

Накануне старта сезона РПЛ 2023 / 2024 «Пари НН» и «Динамо» провели два контрольных матча. В обоих поединках победу одержал московский клуб. В 1-м туре РПЛ москвичи уступили «Краснодару» (1:3), а нижегородцы — «Зениту» (0:2).

Кубок России 2023 / 2024: календарь и участники группового турнира пути РПЛ

Футбол
ФК Динамо (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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