Зделар: «Победа ЦСКА в Кубке? Почему нет?»

Сегодня, 22:02
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар рассказал о целях команды в FONBET Кубке России.
В четверг, 2 ноября армейцы обыграли «Оренбург» (3:1), заняли первое место в группе A и вышли в 1/4 финала Пути РПЛ.
— Можно ли сказать, что команда преодолела кризис ничьих?
— Для нас очень важно было победить «Краснодар» в чемпионате России. Как я уже говорил, самый важный матч — следующий.
— В этом сезоне цель — победить в Кубке?
— Почему нет?
ЦСКА является действующим победителем FONBET Кубка России.