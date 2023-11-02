Зделар: «Победа ЦСКА в Кубке? Почему нет?»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар рассказал о целях команды в FONBET Кубке России.

В четверг, 2 ноября армейцы обыграли «Оренбург» (3:1), заняли первое место в группе A и вышли в 1/4 финала Пути РПЛ.

— Можно ли сказать, что команда преодолела кризис ничьих?

— Для нас очень важно было победить «Краснодар» в чемпионате России. Как я уже говорил, самый важный матч — следующий.

— В этом сезоне цель — победить в Кубке?

— Почему нет?

ЦСКА является действующим победителем FONBET Кубка России.