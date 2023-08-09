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Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквекскири прокомментировал философию главного тренера Вадима Евсеева.
В матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России воронежский клуб обыграл ЦСКА (2:0).
— У вас поменялась философия Евсеева? Раньше он говорил: «Футбол — это разве про голы?». А теперь про голы. И вы уходите в атаку больше?
— Футбол — это про голы. Я с Валентиновичем не согласен.
— Сегодня было про голы?
— Наверное, счет — 2:0.
— Вы сегодня построже играли?
— Конечно. Должна быть игровая дисциплина. Мы привозим себе, потом тяжело отыграться.