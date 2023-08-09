Квеквескири: «Футбол — это про голы. Я с Евсеевым не согласен»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквекскири прокомментировал философию главного тренера Вадима Евсеева.

В матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России воронежский клуб обыграл ЦСКА (2:0).

— У вас поменялась философия Евсеева? Раньше он говорил: «Футбол — это разве про голы?». А теперь про голы. И вы уходите в атаку больше?

— Футбол — это про голы. Я с Валентиновичем не согласен.

— Сегодня было про голы?

— Наверное, счет — 2:0.

— Вы сегодня построже играли?

— Конечно. Должна быть игровая дисциплина. Мы привозим себе, потом тяжело отыграться.