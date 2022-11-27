Зиньковский о драке: «Нашел себе пятерых зенитовцев, спокойненько держал их»

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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, что происходило в концовке матча Кубка России против «Зенита» (0:0, 2:4 — по пенальти) и кто стал защитником драки.
— Кто зачинщик драки?
— Барриос. Потом я видел Родригао начал прыгать со спины на Шамара. А дальше уже никто ничего не понимал.
— Вас не удивляет, что Шамар постоянно участвует в таком?
— Да, кстати. Ну, любит, наверное, подраться.
— Но вы не нашли себе соперника?
— Не, я нашел себе пятерых зенитовцев, так что спокойненько держал их.
— Малком вызывал на бой Квинси, равного себе. А вам было тяжеловато.
— Ха-ха, да там маленьких нет! Да мы стояли с зенитовцами, все дрыгаются. Кто-то хочет кого-то ударить исподтишка. Но у кого-то получилось.
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