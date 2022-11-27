Зиньковский о драке: «Нашел себе пятерых зенитовцев, спокойненько держал их»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, что происходило в концовке матча Кубка России против «Зенита» (0:0, 2:4 — по пенальти) и кто стал защитником драки.

— Кто зачинщик драки?

— Барриос. Потом я видел Родригао начал прыгать со спины на Шамара. А дальше уже никто ничего не понимал.

— Вас не удивляет, что Шамар постоянно участвует в таком?

— Да, кстати. Ну, любит, наверное, подраться.

— Но вы не нашли себе соперника?

— Не, я нашел себе пятерых зенитовцев, так что спокойненько держал их.

— Малком вызывал на бой Квинси, равного себе. А вам было тяжеловато.

— Ха-ха, да там маленьких нет! Да мы стояли с зенитовцами, все дрыгаются. Кто-то хочет кого-то ударить исподтишка. Но у кого-то получилось.