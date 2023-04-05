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Кубок России

Сегодня, 22:03

Пономарев — об игре Торопа в матче с «Крыльями»: «Есть у кого учиться, у него все впереди»

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал корреспонденту «СЭ» игру армейцев Владислава Торопа в матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Крыльев Советов» (1:0).

«Тороп спокойно играл, все правильно делал абсолютно без ошибок. Заставил понервничать, когда стал обводкой заниматься. Это не его дело — выбей мяч подальше, и хорош. Близко от ворот не надо распасовывать, это тоже чревато серьезными последствиями. Акинфеев ведь никогда не рискует, и правильно делает. Торопу есть у кого учиться, у него все впереди. А так — молодец!» — сказал Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Валерией Яшвили.

ЦСКА обыграл «Крылья Советов» (1:0) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России. «Крылья Советов» пропустили на 90+2-й минуте в результате автогола защитника Гленна Бейла.

ЦСКА победил с общим счетом 3:2 и вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с «Уралом», «Крылья Советов» отправились в Путь регионов.

Владимир Пономарев
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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