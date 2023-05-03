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Кубок России

Сегодня, 19:25

Пономарев уверен, что ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в суперфинале FONBET Кубка России

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» предположил, с кем сыграют армейцы в суперфинале FONBET Кубка России.

«Кто будет с ЦСКА в финале? Конечно, «Краснодар». Что он, не обыграет «Акрон», что ли? «Акрон» и так далеко ушел. Четыре московские команды обыграл! Бывает такая случайность. Но теперь «Краснодар» его не упустит, конечно», — сказал Пономарев «СЭ».

Армейцы вышли в финал Кубка России, обыграв «Урал» с общим счетом 3:2. Второй финалист определится во второй стадии финала Пути регионов, где «Урал» сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Акрон».

ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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