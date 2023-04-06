Пономарев заявил, что ЦСКА все время проваливает вторые таймы

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о матче FONBET Кубка России между ЦСКА и «Крыльями Советов» (1:0).

«ЦСКА все время проваливает вторые таймы. Первый тайм был неплохой, а второй — провальный. Так что ЦСКА очень повезло, что самарцы сами себе забили мяч в конце игры. А так надо посмотреть, в чем там дело, почему они сели назад. Защитники высокие, им тяжело два тайма обороняться, когда мальчишки против них носятся, как угорелые. Ну, даже если бы дело дошло до пенальти, там все равно надо было выигрывать. Тороп — молодой, амбициозный голкипер, и думаю, мог бы потянуть серию. «Крылья» были ближе к победе? Конечно. Особенно во втором тайме. Они в боковую стойку пробили один раз. Так что с обороной надо поработать и разобраться, откуда такие ошибки, и почему их так много. Так нельзя играть в защите», — приводит слова Пономарева «Евро-Футбол.Ру».

В полуфинале Пути РПЛ «Крылья Советов» по сумме двух матчей уступили ЦСКА и продолжат борьбу за трофей в нижней сетке турнира. Соперниками самарского клуба на следующем этапе FONBET Кубка России могут стать «Акрон», «Спартак» и победитель пары «Краснодар» — «Ростов».