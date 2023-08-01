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Сегодня, 22:06

Президент «Амкала» — о победе над «Знаменем»: «Уверенно прошли первый раунд»

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Президент «Амкала» Герман Попков прокомментировал «СЭ» победу клуба над «Знаменем» из Ногинска (3:2) в первом раунде Пути регионов FONBET Кубка России.

— Какие эмоции после этой игры?

— Очень круто вернуться в футбол, окрепшими, готовыми играть на таких скоростях и с такими профессиональными командами. В этот раз прошли первый раунд менее валидольно. Все уверенно. Да, немножко удаление смазало впечатление, но так или иначе, три забили с игры и все голы были как на подбор.

— Следующая игра будет с ивановским «Текстильщиком». В прошлом году они играли с 2Drots...

— Да, это примечательно. Поэтому с удовольствием отправимся в Иваново. Надеюсь, болельщики «Амкала», которые придут на стадион, найдутся там.

Любительский клуб вышел во второй раунд Кубка России и сыграет с «Текстильщиком».

(Сергей Жуков)

Футбол
Кубок России
ФК Амкал
ФК Знамя (Ногинск)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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