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Кубок России

Сегодня, 22:19

Президент «Амкала» считает, что команда не уступает клубам второй лиги по уровню игры

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Президент «Амкала» Герман Попков в комментарии для «СЭ» поделился мнением, почему медийные клубы обыгрывают профессиональные.

«Потому что мы по уровню игры уже не уступаем второй лиге точно. Это нужно просто принять. Уровень медийного футбола вырос. Большие количество бывших профессионалов играют в медийном футболе», — сказал Попков «СЭ».

Попков также ответил на вопрос, отличается ли как-то тренировочный процесс «Амкала» от профессиональных команд.

«Я думаю, что сейчас инфраструктура и ресурсы, благодаря нашему титульному партнеру у нас, возможно, лучше, чем у некоторых команда Второй лиги», — добавил Попков.

Любительский клуб вышел во второй раунд Кубка России и сыграет с «Текстильщиком».

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