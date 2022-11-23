Еремякин — о победе над «Ростовом»: «Оренбург» доминировал, показывал свою игру»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от игры с «Ростовом» (4:2) в матче группы С Кубка России.

«Первое место в группе? Я реалист. У нас группа состоит из команд, располагающихся в первой семерке РПЛ, поэтому я не хочу ничего загадывать. Что будет, то будет, главное — выйти из группы, я считаю. Точные прогнозы можно будет делать только после 27 ноября. По игре думаю, что первые 60 минут «Оренбург» доминировал, показывал свою игру, потом, конечно, начали играть на удержание. В принципе это было не просто, но наши футболисты были молодцом», — сказал Еремякин корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

В 6-м туре групповой стадии Кубка России «Оренбург» сыграет на выезде против «Динамо», а «Ростов» примет дома «Ахмат». Обе встречи пройдут 27 ноября и начнутся в 14.00 (мск).