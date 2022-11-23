Еремякин — о победе над «Ростовом»: «Оренбург» доминировал, показывал свою игру»

23 ноября, 17:13
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от игры с «Ростовом» (4:2) в матче группы С Кубка России.
«Первое место в группе? Я реалист. У нас группа состоит из команд, располагающихся в первой семерке РПЛ, поэтому я не хочу ничего загадывать. Что будет, то будет, главное — выйти из группы, я считаю. Точные прогнозы можно будет делать только после 27 ноября. По игре думаю, что первые 60 минут «Оренбург» доминировал, показывал свою игру, потом, конечно, начали играть на удержание. В принципе это было не просто, но наши футболисты были молодцом», — сказал Еремякин корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.
В 6-м туре групповой стадии Кубка России «Оренбург» сыграет на выезде против «Динамо», а «Ростов» примет дома «Ахмат». Обе встречи пройдут 27 ноября и начнутся в 14.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования