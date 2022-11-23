23 ноября, 17:07
«Крылья Советов» и «Спартак» объявили составы на матч 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России.
«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Костанца, Ежов, Коваленко, Якуба, Пиняев, Цыпченко, Глушенков.
Запасные: Фролов, Овсянников, Гапонов, Горшков, Иванисеня, Соколов, Липовой, Влад. Шитов, Зотов, Бабкин, Рахманович.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Маслов, Чернов, Классен, Пруцев, Денисов, Зобнин, Николсон, Промес, Зиньковский.
Запасные: Селихов, А. Шитов, Джикия, Литвинов, Мевля, Рыбус, Веденеев, Зорин, Соболев, Мелешин, Вит. Шитов.
Матч «Крылья Советов» — «Спартак» состоится сегодня, 23 ноября, и начнется в 18.00 по московскому времени. В первом круге групповой стадии Кубка России красно-белые победили со счетом 1:0.
«Спартак» лидирует в группе B с 12 очками в 4 матчах, «Крылья Советов» идут на третьей строчке с 6 очками в 4 играх.
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