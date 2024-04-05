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Кубок России

Сегодня, 10:02

Президент «Урала» — о жеребьевке Кубка: «Чем чаще мы встречаемся с командой Карпина, тем больше нам это нравится»

Микеле Антонов
Корреспондент
Президент «Урала» Григорий Иванов.
Григорий Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на жеребьевку первого этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России. Команда примет «Ростов» в Екатеринбурге.

«Мы с «Ростовом» постоянно играем по три-четыре раза в год. И в групповом этапе Кубка России играем, и в чемпионате. Так что привыкли к ним, равно как и они к нам (смеется). Очень рады, что лишний раз увидим «Ростов» в Екатеринбурге. Они два раза сейчас к нам приедут.

«Ростов» — наши друзья. Всегда рады соперничать с ними. На игровом поле будем соперниками. Чем чаще мы встречаемся с командой Карпина и руководством «Ростова», тем больше нам это нравится», — сказал Иванов «СЭ».

Матчи первого раунда полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России пройдут 16-18 апреля.

Кубок России
ФК Ростов
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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