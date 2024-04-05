«Зенит» попросил ЭСК рассмотреть эпизод с голом Угальде

«Зенит» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод с голом нападающего красно-белых Манфреда Угальде на 12-й минуте первого полуфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:1), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Клуб оспаривает решение арбитров засчитать гол, несмотря на игру рукой Александра Соболева при скидке на Угальде.

3 апреля «Зенит» в Москве одержал победу над «Спартаком» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:1). За сине-бело-голубых дублем отметился 18-летний бразилец Педро, у москвичей единственный гол на счету Угальде.

Ответная игра между командами пройдет 17 апреля в Санкт-Петербурге.