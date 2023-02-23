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Кубок России

23 февраля, 23:53

Пименов — о матче «Спартака»: «Меня впечатлили Пруцев, Мелешин, Зиньковский, Игнатов»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов рассказал, что был впечатлен игрой ряда футболистов «Спартака» в четвертьфинальном матче FONBET Кубка России с железнодорожниками (1:0).

«Меня впечатлили Пруцев, Мелешин, Зиньковский — Антон постоянно действует на смене ритма, открывается, нестандартно действует. В плане игрового мышления все повзрослели. Также отмечу блондинчика — Игнатова. В первом тайме матча с «Локомотивом» они просто раздавили соперника», — приводит «РБ Спорт» слова Пименова.

Ответная игра между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-pimenov-vpechatlen-igroj-meleshina-prutseva-zin-kovskogo-i-blondinchika-ignatova/
Руслан Пименов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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