Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 21:19

Рыбчинский положительно относится к судьям-женщинам

Дарья Алексеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский прокомментировал победу над «Рубином» (3:0) в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Что можешь сказать о сегодняшней игре?

— Вышли с максимальным настроем. Тренер нас настраивал выиграть эту игру, чтобы выйти с первого места.

— Как относишься к тому, что судья — девушка?

— Отношусь к этому положительно. Рефери судил хорошо. Что такого в том, что судит девушка?

Игру в Москве обслуживала бригада во главе с Верой Опейкиной.

«Локо» набрал 13 очков и вышел из группы B с первого места. «Рубин» с 4 очками завершил выступление в Кубке России.

Дмитрий Рыбчинский
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
0
Читайте также
Красная дорожка «Золотого мяча»: Хвича показал жену, а подруга Лаутаро заинтриговала платьем
«Наши горячие парни действовали на эмоциях». Дагестанские бойцы ММА — о беспорядках в аэропорту Махачкалы
В Москве осужден растлевавший на протяжении 11 лет детей продюсер
Тутберидзе рассказала о реакции Трусовой на второе место на Олимпиаде
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Спартак» обыгрывает «Краснодар» после первого тайма матча FONBET Кубка России
«Спартак» — «Краснодар»: Умяров вывел красно-белых вперед
«Спартак» — «Краснодар»: видео голов
«Спартак» — «Краснодар»: Умяров вывел красно-белых вперед. Онлайн-трансляция матча Кубка России
«Локо» победил в группе, «Сочи» вышиб «Факел» из Кубка, а ЦСКА без игры вышел в плей-офф Пути РПЛ
«Спартак» — «Краснодар»: Соболев сравнял счет с пенальти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» — «Краснодар»: Соболев сравнял счет с пенальти

«Спартак» — «Краснодар»: Умяров вывел красно-белых вперед