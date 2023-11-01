Рыбчинский положительно относится к судьям-женщинам

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский прокомментировал победу над «Рубином» (3:0) в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Что можешь сказать о сегодняшней игре?

— Вышли с максимальным настроем. Тренер нас настраивал выиграть эту игру, чтобы выйти с первого места.

— Как относишься к тому, что судья — девушка?

— Отношусь к этому положительно. Рефери судил хорошо. Что такого в том, что судит девушка?

Игру в Москве обслуживала бригада во главе с Верой Опейкиной.

«Локо» набрал 13 очков и вышел из группы B с первого места. «Рубин» с 4 очками завершил выступление в Кубке России.