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Кубок России

Сегодня, 19:30

Шалимов заявил, что ничья в матче ЦСКА и «Урала» закономерна

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 1/2 финала Кубка России, в котором встречались ЦСКА и «Урал» (1:1).

«Очень вязкая игра. Две организованные, боевые команды — тягучий футбол на результат. Во втором тайме «Урал» перехватил инициативу, забил логичный гол. По пенальти в ворота гостей скажу так — защитник хватает Заболотного, мяч летел в «армейца», он обрабатывал мяч — по мне это пенальти, и тут огромный вопрос к защитнику Эмерсону. Ну прихватил ты —поймай момент, отпускай быстро. И Заболотный, принимая этот мяч, ничего не сделал бы, он спиной к воротам был, и следить надо за тем, куда мяч отскочит. Прихваты, если мы говорим о футбольных хитростях, должны быть короткие, а когда хватают игрока и вместе с ним падают, — это пенальти. В целом же ничья закономерна», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Матч «Урал» — ЦСКА пройдет 3 мая. Начало — в 19:30 по мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-nich-ya-v-matche-tsska-i-urala-zakonomerna/
Игорь Шалимов
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Кубок России
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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