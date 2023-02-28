Шишкин назвал бомбическим матч «Спартак» — «Локомотив»

Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин поделился впечатлениями от ответного четвертьфинального матча команд в рамках Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу.

«Я давно с таким наслаждением не наблюдал за игрой двух российских команд. Обе они удивили. Первый матч был интересным, а второй вообще получился каким-то бомбическим. И по количеству голов, и по количеству моментов, по другой статистике, по всему. По сравнению с первой игрой «Спартак» ничего практически не стал менять, опять работал ромб, эта хаотичная тройка впереди. Хорош был Игнатьев, была постоянно острота. «Локо», конечно, перестроился, сделал четыре замены по сравнению с первым матчем. И, на мой взгляд, ключевая из них — это Миранчук. Теперь у меня вопрос, почему Антона не было в старте в первом матче. Но это решение тренера. Думаю, Галактионов сделал нужные выводы и построил игру по-другому», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Оба матча 1/4 финала FONBET Кубка России завершились победой «Спартака». Красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ, а «Локомотив» продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.