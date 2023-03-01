Силкин ждет победы «Динамо» над «Крыльями Советов» с разницей в два гола в ответном кубковом матче

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Крыльями Советов».

Встреча пройдет сегодня, 1 марта, в Москве. Начало — в 20.00 мск.

«Первую игру хозяева выиграли. Сейчас «Динамо» — хозяева, они обязаны выиграть с разницей как минимум в два мяча для того, чтобы уже дальше проходить. Я думаю, они постараются это сделать, если у них цель стоит выиграть Кубок», — сказал Силкин корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

В первом матче «Крылья Советов» дома обыграли «Динамо» со счетом 2:1.