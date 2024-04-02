«СКА-Хабаровск» на своем поле примет «Динамо» в четвертьфинале FONBET Кубка России Пути регионов во вторник, 2 апреля. Игра пройдет на «Стадионе имени Ленина» в Хабаровске. Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня. Ключевые события встречи «СКА-Хабаровск» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию игры бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 17.15 мск. Также матчи Кубка страны в сезоне-2023/2024 транслируются в платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko.

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