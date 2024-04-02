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2 апреля, 16:00

«Урал» — «Локомотив»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Урал» сыграет с «Локомотивом» в Кубке России 3 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Баринов, ФК «Локомотив».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Урал» сыграет с «Локомотивом» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 3 апреля. Игра состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало — в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями противостояния «Урал» — «Локомотив» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 15.50 мск. Также встречи Кубка страны в сезоне-2023/24 транслируются в онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
03 апр, 16:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Локомотив

FONBET Кубок России: календарь, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде, новости и статьи, фото и видео

Футбол
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