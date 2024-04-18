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Сегодня, 00:08

Тренер «Спартака» Слишкович: «Хотели бы встретиться с «Зенитом» в финале Кубка? Так и будет!»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович рассказал, как смена тренера в московском клубе может отразиться на игре красно-белых.

— Считается, что смена тренера вызывает эмоциональный подъем в команде. Есть точка зрения, что «Спартак» может закончить сезон только на высоком эмоциональном подъеме. Сложилось впечатление, что сегодня этого у команды не было. Следует ли из этого, что эмоции вы прибережете для чемпионата, чтобы постараться закончить сезон с медалью, а в Кубке решили пойти другим путем?

— Нет, это совершенно не так. Мы одинаково относимся к матчам чемпионата и Кубка, нам одинаково важны и те, и другие игры. Сегодня мы хотели пройти дальше. Да, я понимаю, о каких эмоциях вы говорите. Да, они бывают, но сегодня могла произойти катастрофа. Ее не случилось. Я стараюсь смотреть на вещи позитивно и видеть стакан наполовину полным. Нужно понимать, что у нас не было много моментов, чтобы работать, тренироваться сейчас, даже общаться. Мы максимально воспользовались этим временем, много говорили с футболистами, в том числе индивидуально. Мы все понимали в коллективе, какая ситуация, она непростая. И я, и команда понимаем всю ответственность. Уверен, все вместе мы выйдем из этой ситуации.

— Хотели бы встретиться с «Зенитом» 2 июня в финале Кубка?

— Это так и будет!

«Спартак» 14 апреля объявил об увольнении 35-летнего Абаскаля. Испанский специалист возглавлял клуб из Москвы с лета 2022 года.

17 апреля красно-белые провели первый матч после отставки Абаскаля. Московская команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) в ответной встрече полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России. «Спартак» уступил сине-бело-голубым по сумме двух матчей (1:2) и вылетел в Путь регионов.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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