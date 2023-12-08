Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Судейство

Сегодня, 22:06

Сметанин раскритиковал Кукуяна после решения ЭСК по Карраскалю: «Преступление без наказания»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин в комментарии для «СЭ» оценил решение ЭСК РФС признать ошибочным удаление полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля в первом матче против «Зенита» (1:0) в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Наше судейство — темный лес. Такое ощущение, что там правит безнаказанность. Кукуян удаляет в матче «Динамо» и «Зенита» Карраскаля за несуществующий фол. Комиссия признает, что это решение — грубая ошибка. При этом Карраскаль все равно не сможет сыграть ответку с «Зенитом». А Кукуян, как ни в чем ни бывало, судит ближайший матч. Это за гранью логики. Преступление без наказания», — сказал Сметанин «СЭ».

Ранее в ЭСК РФС назвали ошибочным решение Кукуяна удалить Карраскаля в матче «Динамо» — «Зенит» в Кубке России.

По мнению ЭСК РФС, в действиях Карраскаля не было безрассудства, поскольку он сыграл в мяч, не совершая контакта с соперником, а скорость его движения была средней.

Ответный матч между «Зенитом» и «Динамо» в FONBET Кубке России пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 12 марта.

Андрей Сметанин
Хорхе Карраскаль
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
1
0
Читайте также
МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе
Олимпиада в Париже станет испытанием для российских спортсменов. Им надо дать право выбора
На участке Арбатско-Покровской линии метро в Москве остановили движение
МВД РФ объявило в розыск журналистку Гессен
Соседка назвала возможный мотив открывшей в брянской школе стрельбу девочки
В ФРГ назвали несостоятельным план Писториуса по сдерживанию РФ
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
ЭСК РФС: Левников правильно удалил защитника ЦСКА Мойзеса в матче с «Ростовом» в Кубке России.
В ЭСК РФС назвали ошибочным решение Кукуяна удалить Карраскаля в матче «Динамо» — «Зенит» в Кубке России
Непомнящий — об игре Севикяна за сборную Армении: «Он воспользовался своим правом выбора»
Смолов — о конфликте «Зенита» и «Динамо» в соцсетях: «На грани, но это подогревало интерес»
ЦСКА обратился в ЭСК РФС из-за удаления Мойзеса в матче FONBET Кубка России с «Ростовом»
В «Динамо» готовы перенести ответный матч с «Зенитом» в FONBET Кубке России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

ЭСК РФС: Левников правильно удалил защитника ЦСКА Мойзеса в матче с «Ростовом» в Кубке России.