Сметанин раскритиковал Кукуяна после решения ЭСК по Карраскалю: «Преступление без наказания»

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин в комментарии для «СЭ» оценил решение ЭСК РФС признать ошибочным удаление полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля в первом матче против «Зенита» (1:0) в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Наше судейство — темный лес. Такое ощущение, что там правит безнаказанность. Кукуян удаляет в матче «Динамо» и «Зенита» Карраскаля за несуществующий фол. Комиссия признает, что это решение — грубая ошибка. При этом Карраскаль все равно не сможет сыграть ответку с «Зенитом». А Кукуян, как ни в чем ни бывало, судит ближайший матч. Это за гранью логики. Преступление без наказания», — сказал Сметанин «СЭ».

Ранее в ЭСК РФС назвали ошибочным решение Кукуяна удалить Карраскаля в матче «Динамо» — «Зенит» в Кубке России.

По мнению ЭСК РФС, в действиях Карраскаля не было безрассудства, поскольку он сыграл в мяч, не совершая контакта с соперником, а скорость его движения была средней.

Ответный матч между «Зенитом» и «Динамо» в FONBET Кубке России пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 12 марта.