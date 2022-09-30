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Кубок России

Сегодня, 00:36

Соболев после победы над «Зенитом» спросил у фанатов, какие есть дельфинарии в Астрахани

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Спартака» Александр Соболев после победы над «Зенитом» (3:0) в Кубке России записал видеообращение к фанатам.

«Всем привет. Слушайте, один вопрос есть. Завтра в Астрахань лечу и подскажите, пожалуйста, какие-нибудь хорошие дельфинарии. Просто в Москве уже все обходил. Хотелось бы в Австрахани что-то новенькое зацепить, новые эмоции получить. Спасибо», — сказал Соболев в видео, опубликованном Telegram-канале.

Красно-белые с 9 очками возглавляют группу B. Сине-бело-голубые располагаются на 3-й строчке с 3 очками.

Александр Соболев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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