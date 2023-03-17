Совет директоров «Локомотива» до 26 марта рассмотрит итоги внутренней проверки инцидента с Бариновым

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что совет директоров до конца следующей недели рассмотрит инцидент вокруг участия полузащитника Дмитрия Баринова в матче Пути регионов FONBET Кубка России против «Акрона» (1:1, пенальти — 6:7).

«На следующей неделе всю ситуацию с матчем с «Акроном», с заявкой на него и итогами внутренней проверки, проведенной в клубе, рассмотрит совет директоров. Мы считаем эту ситуацию абсолютно недопустимой и наносящей урон как имиджу клуба, так и его финансовому положению и взаимодействию с партнерами. Совет директоров очень серьезно подойдет к разбору того, что произошло. Клубу нанесен ущерб, но не только клубу: игроки пострадали, потому что матч в любом случае не принес бы желаемого результата, болельщики пострадали, которые приехали и активно поддерживали клуб, за что им большое спасибо», — приводит ТАСС слова Нагорных.

Баринов не должен был принимать участие в матче с «Акроном», так как получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию.