Прямой эфир видеотрансляции «Спартак» — «Краснодар» начнется в 20.30 на канале «Матч ТВ»

1 ноября московский «Спартак» проведет домашнюю игру против «Краснодара» в матче шестого раунда Пути регионов FONBET Кубка России по футболу. Встреча пройдет в среду на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало — в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию самых главных событий противостояния «Спартак» — «Краснодар» в матч-центре.

Видеотрансляция игры «Спартак» — «Краснодар» будет доступна в прямом эфире на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало — в 20.30 мск.

Красно-белые с 12 очками лидируют в турнирной таблице группы D Пути РПЛ FONBET Кубка России. «Быки» с 8 баллами располагаются на второй строчке.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».