«Спартак» — «Пари НН»: видеообзор матча 2-го тура FONBET Кубка России

«Спартак» обыграл «Пари НН» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 5:4. Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена».

Счет в матче открыл защитник московского клуба Леон Классен (9-я минута). Затем преимущество красно-белых увеличил полузащитник Данил Пруцев (15-я). На 29-й минуте нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов отыграл один мяч, а через 7 минут форвард «Спартака» Павел Мелешин забил третий гол своей команды.

В начале второго тайма полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян (46-я) сократил отставание команды, а через четыре минуты защитник нижегородцев Виктор Александров сравнял счет в матче. На 56-я минуте Сулейманов вывел «Пари НН» вперед, реализовав пенальти после отмененного гола полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.

Победу «Спартаку» принесли голы Михаила Игнатова (81-я) и Квинси Промеса (90-я).

«Спартак» с 6 очками возглавляет группу D Кубка России, «Пари НН» — на втором месте (2 балла).

В следующем туре красно-белые 29 августа дома сыграют с «Динамо», а нижегородцы в этот же день примут «Краснодар».