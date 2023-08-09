Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 08:35

«Спартак» — «Пари НН»: видеообзор матча 2-го тура FONBET Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
«Спартак» в Кубке России победил «Пари НН» со счетом 5:4.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Спартак» обыграл «Пари НН» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 5:4. Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена».

Счет в матче открыл защитник московского клуба Леон Классен (9-я минута). Затем преимущество красно-белых увеличил полузащитник Данил Пруцев (15-я). На 29-й минуте нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов отыграл один мяч, а через 7 минут форвард «Спартака» Павел Мелешин забил третий гол своей команды.

В начале второго тайма полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян (46-я) сократил отставание команды, а через четыре минуты защитник нижегородцев Виктор Александров сравнял счет в матче. На 56-я минуте Сулейманов вывел «Пари НН» вперед, реализовав пенальти после отмененного гола полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.

Победу «Спартаку» принесли голы Михаила Игнатова (81-я) и Квинси Промеса (90-я).

«Спартак» с 6 очками возглавляет группу D Кубка России, «Пари НН» — на втором месте (2 балла).

В следующем туре красно-белые 29 августа дома сыграют с «Динамо», а нижегородцы в этот же день примут «Краснодар».

Футбол
Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
2
Обсудить
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
История Александра Бублика: как россиянин стал играть за Казахстан
Костомарову установили новые протезы для бега
Жительницу Анапы обвинили в убийстве малолетнего сына
Экс-разведчик США предрек уничтожение бронетанковых отрядов ВСУ из-за Зеленского
Умер переводчик Леонид Володарский
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Мы занимаемся мазохизмом!» «Рубин» не побеждает 5 матчей подряд, а «Локо» празднует под Скриптонита
Кубок России, 2-й тур: «Динамо» — «Краснодар», «Крылья Советов» — «Зенит» и другие матчи
Промес: «Счастлив, что смог помочь «Спартаку» победить»
«Спартак» впервые в истории начал сезон с пяти побед
«Из-за стресса каждый из нас лишился частички сердца!» Абаскаль — о невероятной победе «Спартака»
Невероятная победа «Спартака» в фото: эмоции Абаскаля, Юран и дети, победный мяч Промеса
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кубок России, 2-й тур: «Динамо» — «Краснодар», «Крылья Советов» — «Зенит» и другие матчи