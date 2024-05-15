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Сегодня, 16:26

Пименов считает, что Слишкович не останется тренером «Спартака» после вылета из Кубка России

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Руслан Пименов прокомментировал «СЭ» поражение «Спартака» в финальном матче Пути регионов FONBET Кубка России с «Балтикой» (0:1).

Красно-белые впервые уступили под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

«Нельзя назвать это поражение позорным для «Спартака». Команда еще строится. Конечно, у Слишковича получилось болезненное первое поражение в клубе. Можно было любую другую игру в чемпионате проиграть, но только не эту, «Балтике» в Кубке. Слишкович этим поражением закрыл себе контракт главного тренера со «Спартаком». Думаю, что будет другой тренер в новом сезоне», — сказал Пименов «СЭ».

Владимир Слишкович. Сезон для «Спартака» завершен. Слишкович не зацепился за свой шанс?

«Спартак» вылетел из Кубка России. «Балтика» вышла в суперфинал турнира. Там клуб из Калининграда сыграет с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

Суперфинал Кубка России пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Игра состоится 2 июня.

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