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Кубок России

Сегодня, 22:35

Спортивный директор СКА Панченко рассказал, что хочет сыграть в Кубке против команды своего сына Кирилла

Алина Савинова
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Спортивный директор ростовского СКА Виктор Панченко ответил на вопрос о том, какой клуб он хотел бы видеть соперником в следующем раунде FONBET Кубка России.

«Для меня идеальный вариант — это «Химки». Мечтаю, чтобы в Ростов приехал мой сын. Я еще никогда не был в команде, которая играла против Кирилла. Тем более болельщики СКА просили, чтобы Кирилл приехал в Ростов и сыграл на нашем стадионе. Как было дело? После матча с той же «Дружбой» во второй лиге встретился с ними в клубном магазине. Мы тогда уступили, хотя играли неплохо. Я извинился за поражение. Они извинения приняли. Спросили: «Когда Кирилл приедет к нам, это возможно? Ему большой привет». Я ответил: «Пока невозможно — если только в качестве соперника». Посмеялись. Но сейчас этого возможно», — цитирует Панченко Metaratings.ru.

13 сентября СКА обыграл «Дружбу» в серии пенальти в матче 1/64 финала Пути регионов FONBET Кубка России (1:1, по пенальти — 4:3). Жеребьевка 4-го раунда пройдет 15 сентября.

Источник: https://metaratings.ru/news/sportivnyi-direktor-ska-panchenko-khochet-sygrat-v-kubke-protiv-komandy-svoego-syna-kirilla-284125/
Футбол
Виктор Панченко
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