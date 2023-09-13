Спортивный директор СКА Панченко рассказал, что хочет сыграть в Кубке против команды своего сына Кирилла

Спортивный директор ростовского СКА Виктор Панченко ответил на вопрос о том, какой клуб он хотел бы видеть соперником в следующем раунде FONBET Кубка России.

«Для меня идеальный вариант — это «Химки». Мечтаю, чтобы в Ростов приехал мой сын. Я еще никогда не был в команде, которая играла против Кирилла. Тем более болельщики СКА просили, чтобы Кирилл приехал в Ростов и сыграл на нашем стадионе. Как было дело? После матча с той же «Дружбой» во второй лиге встретился с ними в клубном магазине. Мы тогда уступили, хотя играли неплохо. Я извинился за поражение. Они извинения приняли. Спросили: «Когда Кирилл приедет к нам, это возможно? Ему большой привет». Я ответил: «Пока невозможно — если только в качестве соперника». Посмеялись. Но сейчас этого возможно», — цитирует Панченко Metaratings.ru.

13 сентября СКА обыграл «Дружбу» в серии пенальти в матче 1/64 финала Пути регионов FONBET Кубка России (1:1, по пенальти — 4:3). Жеребьевка 4-го раунда пройдет 15 сентября.