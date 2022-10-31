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Кубок России

Сегодня, 22:11

Стало известно расписание перенесенных матчей 5-го и 6-го тура группового турнира Кубка России

Руслан Минаев
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Стало известно расписание перенесенных матчей 5-го и 6-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России.

Причиной переноса стали запланированные товарищеские игры сборной России: со сборной Таджикистана 17 ноября, соперник по матчу 20-го числа станет известен позже.

Помимо этого, 20 ноября стартует чемпионат мира-2022 в Катаре.

5-й тур

Группа А
22 ноября: «Химки» — «Нижний Новгород», начало матча в 17:30.
23 ноября: «Краснодар» — «Локомотив», начало матча в 20:00.

Группа В
16 ноября: «Факел» — «Зенит», начало матча в 18:00.
23 ноября: «Крылья Советов» — «Спартак», начало матча в 18:00.

Группа С
23 ноября: «Оренбург» — «Ростов», начало матча в 14:00.
23 ноября: «Ахмат» — «Динамо», начало матча в 16:00.

Группа D
22 ноября: «Урал» — ЦСКА, начало матча в 15:00.
22 ноября: «Ахмат» — «Сочи», начало матча в 20:00.

6-й тур

Группа А
27 ноября: «Краснодар» — «Химки», начало матча в 19:00.
27 ноября: «Локомотив» — «Нижний Новгород», начало матча в 19:00.

Группа В
27 ноября: «Крылья Советов» — «Факел», начало матча в 16:00.
27 ноября: «Зенит» — «Спартак», начало матча в 16:00.

Группа С
27 ноября: «Ростов» — «Ахмат», начало матча в 14:00.
27 ноября: «Динамо» — «Оренбург», начало матча в 14:00.

Группа D
26 ноября: «Сочи» — ЦСКА, начало матча в 16:00.
26 ноября: «Торпедо» — «Урал», начало матча в 16:00.

Источник: https://rfs.ru/news/216983
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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5-й и 6-й туры группового турнира Кубка России перенесены