Тарханов считает, что суперфинал FONBET Кубка России можно перенести в Санкт-Петербург

Бывший главный тренер «Урала», «Кубани» и «Крыльев Советов» Александр Тарханов выразил мнение, какой стадион должен принять суперфинал FONBET Кубка России в текущем сезоне в случае переноса матча из «Лужников».

«Можно перенести в Краснодар, давно не было там финала. Можно и в Питер перенести, там народ придет. Почему не Воронеж? Посещаемость большая, но стадион тоже имеет большое значение. Согласен ли с тем, что нужно выбирать место проведения финала только тогда, когда будут известны финалисты, иначе одна из команд может иметь преимущество? В принципе согласен. Когда команды выйдут в финал, тогда нужно думать о месте проведения. Чтобы не было такого, что у кого-то было свое поле», — приводит слова Тарханова «Спорт День за Днем».

12 мая появилась информация о том, что финал Кубка России могут перенести из «Лужников» из-за потенциально невысокого зрительского интереса.

Первым участником суперфинала стал ЦСКА. Следующий финалист определится по результатам матча «Краснодар» — «Урал», который пройдет 17 мая. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.