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Кубок России

Сегодня, 16:45

В «Акроне» хотят, чтобы ВАР работал на каждой игре первой лиги

Алина Савинова
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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов ответил на вопрос, с какими организационными трудностями пришлось столкнуться перед матчем 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Торпедо» (2:0).

«Все отлично было. Команда клуба — большие молодцы. Город помогал справляться со всеми неурядицами. Поле было отличного качества, трибуны тоже удалось привести в порядок, метель закончилась ближе к матчу. Спасибо большое всем, праздник удался!» — приводит Metaratings.ru слова Власова.

Также он отметил, что хотел бы, чтобы ВАР работал на каждом матче первой лиги.

«Да, очень хотели бы. Хоть болельщики на стадионе, может, и не до конца понимали, что происходит в длительную паузу, но было бы здорово, чтобы на каждом матче первой лиги был ВАР», — добавил гендиректор.

На втором этапе Пути регионов FONBET Кубка России «Акрон» сыграет с одной из команд РПЛ, проигравших в верхней сетке.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-akrone-hotyat-chtoby-na-kazhdom-matche-pervoj-ligi-rabotal-var/
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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