«Факел» — о фоле Николсона: «И это не красная карточка?»

В «Факеле» считают, что нападающий «Спартака» Шамар Николсон должен был получить красную карточку за столкновение с вратарем воронежцев Алексеем Городовым в матче Кубка России.

Игра состоялась сегодня, 19 октября, «Факел» уступил красно-белым со счетом 1:2.

На 43-й минуте встречи Николсон наступил шипами на ногу Городовому в штрафной воронежцев. Главный судья Алексей Сухой после просмотра повтора эпизода показал форварду желтую карточку.

«И это не красная карточка?» — говорится в публикации в официальном Telegram-канале «Факела», к которому приложено видео эпизода.

«Факел» потерпел четвертое поражение в нынешнем розыгрыше Кубка России. Команда идет на последнем, четвертом месте в группе B. «Спартак» лидирует в таблице с 12 очками в 4 играх.