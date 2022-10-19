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Судейство

Сегодня, 21:59

«Факел» — о фоле Николсона: «И это не красная карточка?»

Иван Торопцев
Корреспондент

В «Факеле» считают, что нападающий «Спартака» Шамар Николсон должен был получить красную карточку за столкновение с вратарем воронежцев Алексеем Городовым в матче Кубка России.

Игра состоялась сегодня, 19 октября, «Факел» уступил красно-белым со счетом 1:2.

На 43-й минуте встречи Николсон наступил шипами на ногу Городовому в штрафной воронежцев. Главный судья Алексей Сухой после просмотра повтора эпизода показал форварду желтую карточку.

«И это не красная карточка?» — говорится в публикации в официальном Telegram-канале «Факела», к которому приложено видео эпизода.

«Факел» потерпел четвертое поражение в нынешнем розыгрыше Кубка России. Команда идет на последнем, четвертом месте в группе B. «Спартак» лидирует в таблице с 12 очками в 4 играх.

Кадр из&nbsp;трансляции матча &laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Факел» — «Спартак»: судья не согласился с ВАР — спартаковец не удален

Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Шамар Николсон
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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