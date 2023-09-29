В РФС заявили, что клубы РПЛ согласились играть днем в кубке из-за денег

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что организация осудит изменение формата FONBET Кубка России, чтобы матчей в дневное время было меньше, с клубами РПЛ.

«Можно ли поменять местами матчи «пути РПЛ» с играми «пути регионов», чтобы первые не совпадали с еврокубковыми днями? Такие изменения сейчас невозможны. Матчи первой и второй лиг проводятся в окна ФИФА, а РПЛ — нет. Поэтому разные календари чемпионатов и нельзя поменять матчи «пути РПЛ» с играми «пути регионов» местами. Мы провели встречу с клубами, напомнили им о том, как принимались решения. РФС и транслирующие компании предупреждали клубы о том, что так будет происходить еще при проектировании соревнований. Тогда все клубы единогласно сказали, что их это полностью устраивает. Они говорили, что будут играть за новые деньги, и им не было важно, во сколько начинаются матчи. Конечно, удобнее играть вечером, но сейчас это невозможно. У нас есть определенный план изменения формата кубка, который мы будем обсуждать с титульным спонсором и клубами. Не исключено, что в рамках изменений снизится и количество дневных матчей», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Матчи группового этапа «пути РПЛ» FONBET Кубка России приходится проводить в дневное время в дни игр группового этапа европейских клубных турниров.

12 сентября Митрофанов рассказал, что УЕФА разрешило РФС проводить матчи «пути РПЛ» в дни еврокубков, но с условием, что игры должны закончиться не менее чем за 15 минут до начала встреч в Европе.