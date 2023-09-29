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Сегодня, 13:48

В «Пари НН» прокомментировали решение ЭСК РФС: «Наши специалисты донесут игрокам, в какие моменты и с какой силой теперь можно применять те или иные действия»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение ЭСК РФС, которая поддержала все решения арбитра Евгения Буланова в матче FONBET Кубка России против «Спартака» (0:3).

«Мы изучили ответы ЭСК. Наши специалисты проведут работу с игроками и донесут им, в какие моменты и с какой силой теперь можно применять те или иные действия против соперников», — сказал Кондратов «СЭ».

Ранее «Пари НН» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра в эпизодах с неназначениями пенальти в ворота «Спартака» на 17-й, 31-й и 59-й минутах матча, незасчитанным взятием ворот «Спартака» на 48-й минуте матча и голом в ворота «Пари НН» на 91-й минуте матча.

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