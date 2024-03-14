В «Родине» раскритиковали судейство в матче против «Урала»: «Это преступление»

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал «СЭ» поражение команды в матче против «Урала» (1:1, пенальти 1:4) в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Поражения бывают разные. Это поражение обидное. Мы могли сыграть лучше, но играли достаточно сконцентрированно. Ребята качественно отработали. Если ставить такие пенальти, как сегодня, то, по мне, это будет уже не футбол. И мы, и «Урал» в ходе матча не смогли понять, за что был назначен пенальти. В штрафной идет такая мясорубка, что можно в любом эпизоде свистеть. По мне, это преступление», — сказал Зинин «СЭ».

«Урал» вышел во второй этап 1/4 финала Пути регионов, «Родина» покинула турнир.

Сергей Жуков